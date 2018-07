später lesen Puigdemont äußert sich zu politischer Situation Teilen

Nach dem Ende des Auslieferungsverfahrens an Spanien will sich der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont heute erstmals in der Bundespressekonferenz in Berlin äußern. Neben dem juristischen Fall wird es dann um die politische Lage in seiner Heimat Katalonien gehen. dpa