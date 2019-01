später lesen Prozess um Anschlag auf Jüdisches Museum in Brüssel beginnt Teilen

Fast fünf Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel beginnt heute der Prozess gegen den Hauptverdächtigen und einen Mitangeklagten. Ihre Tat mit vier Toten war der erste Anschlag in Europa mit einem Bezug zur Terrororganisation IS. dpa