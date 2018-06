später lesen Prozess gegen Yücel: Richter lehnt sofortigen Freispruch ab Teilen

Am ersten Tag des Prozesses gegen den „Welt“-Journalisten Deniz Yücel in der Türkei hat der Richter einen sofortigen Freispruch des Angeklagten abgelehnt. Den hatte Yücels Anwalt gefordert. Die Bedingungen dafür seien unter anderem „wegen der Schwere der Anklage nicht gegeben“, sagte der Richter in Istanbul. dpa