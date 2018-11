später lesen Prozess gegen Drogenboss „El Chapo“ beginnt mit Jury-Auswahl Teilen

Nach rund zwei Jahren im Hochsicherheitsgefängnis beginnt für den mexikanischen Drogenboss Joaquín „El Chapo“ Guzmán heute der Strafprozess. Zunächst sollen dabei am Gericht in New York die zwölf Geschworenen ausgesucht werden, die aus Sicherheitsgründen anonym über Guzmáns Schicksal entscheiden sollen. dpa