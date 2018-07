später lesen Proteste zum G20-Jahrestag in Hamburg Teilen

Ein Jahr nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat die linke Szene mit mehreren Aktionen an das konfliktreiche Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer erinnert. Am Neuen Pferdemarkt versammelten sich am Abend laut Polizei rund 2300 Menschen. dpa