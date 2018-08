später lesen Proteste gegen rumänische Regierung ohne Zwischenfälle Teilen

Twittern







In Rumänien sind am Abend erneut Tausende Bürger auf die Straße gegangen und haben den Rücktritt der aus ihrer Sicht korrupten sozialliberalen Regierung gefordert. Die Proteste endeten in den frühen Morgenstunden ohne Zwischenfälle, berichten rumänische Medien. dpa