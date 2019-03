später lesen Protest gegen Urheberrechtsreform - Zehntausende unterwegs Teilen

Zehntausende Menschen haben in Deutschland gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform und mögliche Beschränkungen im Internet demonstriert. Am Dienstag will das Europaparlament über die Urheberrechtsreform entscheiden. dpa