Für mehrere sogenannte Promis hat die neue Staffel „Promi Big Brother“ begonnen. „Das ist jetzt unser neues Zuhause. Wer weiß, wie lange“, sagte Reality-Show-Sternchen Sophia Vegas, Ex von Bert Wollersheim, in der Eröffnungsshow von Sat.1 am Abend beim Anblick der „Baustelle“ - einem dreckigen Areal ohne Betten oder Badezimmer. dpa