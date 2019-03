später lesen Post plant 5000 neue Stellen im Post- und Paketbereich Teilen

Die Post will in diesem Jahr mindestens 5000 neue Vollzeitstellen im Post- und Paketbereich in Deutschland schaffen. Ziel sei es, die Qualität der Zustellung auf der „letzten Meile“ signifikant zu erhöhen, teilte das Unternehmen mit. dpa