Ein Zusammenschluss von Post-Kritikern will in einer aufwendigen Untersuchung klären, ob der Konzern beim Briefversand gesetzliche Vorschriften einhält. Die sogenannte Laufzeit-Messung wird heute in Düsseldorf vorgestellt. dpa