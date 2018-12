später lesen Pop-Star Meghan Trainor heiratet Schauspieler Daryl Sabara Teilen

Twittern







Die US-amerikanische Sängerin Meghan Trainor hat den Schauspieler Daryl Sabara geheiratet. Die Feier fand - an Trainors 25. Geburtstag - im kleinen Rahmen in ihrem Haus in Los Angeles statt, wie die US-Zeitschrift „People“ berichtet. dpa