Pompeo: Trump-Absage nicht wegen Russland-Ermittlungen

Die Absage des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin hat laut US-Außenminister Mike Pompeo nichts mit den Russland-Ermittlungen in den USA zu tun. Entsprechende Annahmen seien „lächerlich“, sagte Pompeo in einem CNN-Interview am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires. dpa