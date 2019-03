später lesen Polizist schießt auf Mann - Ein Verletzter in Dortmund Teilen

Ein Polizist hat in Dortmund auf einen Mann geschossen. Dabei sei dieser verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Dortmund. In Lebensgefahr schwebe der Mann nicht. Zur Identität konnte die Polizei zunächst nichts sagen. dpa