später lesen Polizist bei Verkehrskontrolle in Oberhausen schwer verletzt Teilen

Twittern







Ein 29-jähriger Polizist ist in Oberhausen bei einer Verkehrskontrolle schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollte ein 23 Jahre alter Rollerfahrer am Samstagmorgen in der Innenstadt angehalten werden. dpa