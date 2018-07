später lesen Polizei sucht nach Dreijährigem - Nickerchen unterm Bett Teilen

Ein beim Spielen verschwundener Dreijähriger hat in Baden-Württemberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Ende stellte sich heraus: Der Knirps machte nur ein Nickerchen. Wie die Polizei schrieb, teilte die Mutter mit, dass ihr Sohn beim Spielen im Garten in Trossingen plötzlich verschwunden sei. dpa