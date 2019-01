später lesen Polizei stuft Messerattacke in Manchester als Terrorismus ein Teilen

Die Polizei geht bei der Messerattacke am zentralen Bahnhof in Manchester gestern Abend mit drei Verletzten von einem terroristischen Hintergrund aus. Das teilte die Greater Manchester Police mit. Einsatzkräfte hatten einen Mann am Bahnhof Victoria in Manchester festgenommen. dpa