Die Grünen verurteilten den Polizeieinsatz und forderten neue Verhandlungen. „Für uns ist klar: Reden statt Räumen und Roden. Das muss die Devise sein“, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter in Berlin. Die Räumung der Baumhäuser in dem Wald, den RWE für den Braunkohle-Abbau fällen lassen will, sei eine „völlig unverantwortliche Eskalation“.