In einem Geländewagen am Hauptbahnhof Dresden sind 17 Handgranaten gefunden worden. Die Bundespolizei nahm zwei Männer vorübergehend fest, wie sie mitteilte. Der Wagen sei am kontrolliert worden, weil er Beamten verdächtig vorkam. dpa