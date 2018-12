Niemand solle selbst eingreifen. Auch die Bundespolizei in Süddeutschland, in der Schweiz und das Bundeskriminalamt verbreiteten das Fahndungsfoto. Chérif Chekatt soll am Dienstag in der Innenstadt von Straßburg um sich geschossen und so zwei Menschen getötet haben. Einer der Verletzten wurde außerdem für hirntot erklärt.