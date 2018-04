später lesen Polizei bestätigt: Tote und Verletzte in Münster Teilen

In Münster hat es bei einem Zwischenfall mit einem Auto Tote und Verletzte gegeben. Das bestätigte die Polizei am Samstag. Nach Angaben der Feuerwehr fuhr ein Fahrzeug in eine Menschenmenge. dpa