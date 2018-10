später lesen Perus Ex-Machthaber Fujimori in Klinik verhaftet Teilen

Der per Haftbefehl gesuchte peruanische Ex-Präsident Alberto Fujimori ist in einem Krankenhaus unter Polizeiaufsicht gestellt worden. Das entspreche einer Verhaftung, teilte das Innenministerium mit. Der Oberste Gerichtshof hatte am Vortag die Begnadigung des wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilten Fujimori aufgehoben. dpa