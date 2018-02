später lesen Pechstein über 3000 Meter Neunte Teilen

Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist zum Auftakt der olympischen Eisschnelllauf-Wettbewerben wie erwartet an einer Medaille vorbei gelaufen. Über die 3000 Meter wurde die 45 Jahre alte Berlinerin in Gangneung Neunte. Der Wettbewerb war für Pechstein ohnehin als Aufwärmen für ihre 5000-Meter-Paradestrecke am Freitag gedacht. Olympiasiegerin wurde Carlijn Achtereekte aus den Niederlanden vor ihren Landsfrauen Ireen Wüst und Antoinette de Jong, die Silber und Bronze holten. dpa