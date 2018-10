später lesen Paula Abdul fällt von der Bühne ins Publikum Teilen

Schrecksekunde für Paula Abdul und ihre Fans: Die US-Sängerin ist am Wochenende bei einem Konzert im Bundesstaat Mississippi von der Bühne gefallen, wie ein Video im Internet zeigt. Die auch als Schauspielerin erfolgreiche 56-Jährige sang gerade den 90er-Jahre-Song „The Promise Of A New Day“, als sie dem Bühnenrand immer näher kam und schließlich kopfüber ins Publikum fiel. dpa