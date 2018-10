später lesen Patientenmörder Högel sagt aus Teilen

Der wegen 100 Morden an Patienten angeklagte Ex-Krankenpfleger Niels Högel will in dem gegen ihn eröffneten Prozess aussagen. Dies sicherte der 41-Jährige dem Vorsitzenden Richter Sebastian Bührmann nach der Prozesseröffnung vor dem Landgericht Oldenburg zu. dpa