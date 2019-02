später lesen Parlament stimmt über Brexit-Schritte ab Teilen

Vor der Parlamentsabstimmung über weitere Schritte beim Brexit hat die britische Premierministerin Theresa May eindringlich an die Verantwortung der Abgeordneten appelliert. „Das Parlament sollte seine Pflicht erfüllen, damit unser Land vorankommen kann“, schrieb May in der „Daily Mail“. dpa