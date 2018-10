später lesen Pariser Obdachlose dürfen in Rathäusern übernachten Teilen

Twittern







Obdachlose sollen in diesem Winter in Pariser Rathäusern übernachten dürfen und dort Schutz vor Kälte und Lebensmittel bekommen. Das kündigte die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt an. dpa