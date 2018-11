Rund 10 000 Polizisten und Feuerwehrleute sollen am Wochenende im Einsatz sein. Rund 60 Staats- und Regierungschefs werden am Wochenende in der französischen Hauptstadt erwartet, unter ihnen der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan.