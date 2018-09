später lesen Papst gedenkt in Litauen der Opfer des Holocausts Teilen

Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Litauen der Opfer des Holocausts gedacht. „Vor fünfundsiebzig Jahren erlebte diese Nation die endgültige Zerstörung des Ghettos von Vilnius; in diesem Ereignis gipfelte die Vernichtung Tausender von Juden“, sagte der Pontifex am zweiten Tag seiner Baltikum-Reise bei einer Freilichtmesse in Kaunas. dpa