später lesen Papst Franziskus tröstet Brasilianer nach WM-Aus Teilen

Twittern







Papst Franziskus hat am Ende des Angelusgebets in Rom brasilianische Fußballfans getröstet. „Ich sehe brasilianische Fahnen“, sagte der Papst in einer spontanen Bemerkung beim Blick auf den Petersplatz. dpa