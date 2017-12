später lesen Panne in den Alpen: Skifahrer sitzen in Seilbahn fest Teilen

Mindestens 100 Menschen haben in Kabinen einer Seilbahn in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble festgesessen. Retter setzten Hubschrauber ein, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Bei dem Zwischenfall im Skiort Chamrousse soll es keine Verletzten gegeben haben. Wie es zu der Panne kam, ist noch unklar. Nach Medienberichten soll der Hubschrauber einen Retter auf einer blockierten Gondel abgesetzt haben. Dieser ließ sich dann ins Innere der Kabine gleiten und seilte die Fahrgäste ab. dpa