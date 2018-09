später lesen Palästinensischer Jugendlicher erliegt seinen Verletzungen Teilen

Twittern







Ein 16-jähriger Palästinenser ist am Abend an den Folgen seiner bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten erlittenen Verletzungen gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. dpa