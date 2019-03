später lesen Pakistan-Delegation reist nach Indien für Grenz-Gespräche Teilen

Erstmals seit dem militärischen Schlagabtausch mit Indien ist eine pakistanische Delegation in das Nachbarland aufgebrochen. Sie wird in der indischen Grenzstadt Attari mit Behördenvertretern über einen Grenzkorridor sprechen, der indischen Anhängern des Sikh-Glaubens den Besuch eines Schreins in Pakistan erleichtern soll. dpa