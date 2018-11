später lesen Paket für mehr Pflege-Stellen kommt zum neuen Jahr Teilen

Twittern







Für den Kampf gegen die Personalnot in der Pflege kommt zum neuen Jahr ein Paket für mehr Stellen, attraktivere Arbeitsbedingungen und Hilfen bei der Betreuung zu Hause. Der Bundesrat billigte ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft treten soll. dpa