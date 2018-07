später lesen Paar tot in Bochum entdeckt - Mordkommission ermittelt Teilen

Twittern







Nach dem Fund eines toten Paares in Bochum hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei hatte einen 36 Jahre alten Mann und eine 32-jährige Frau in der Nacht zu Samstag leblos in ihrer Wohnung entdeckt. dpa