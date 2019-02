später lesen Oscars: Stars flanieren über den roten Teppich Teilen

Twittern







Auf dem roten Teppich in Hollywood sind die Stars zur 91. Oscar-Verleihung eingetroffen. Glenn Close, die für „Die Frau des Nobelpreisträgers“ als beste Hauptdarstellerin nominiert ist, kam in einer goldenen Abendrobe zur Gala, Melissa McCarthy in einem schwarz-weißen Outfit. dpa