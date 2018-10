später lesen Opernsängerin Montserrat Caballé mit 85 gestorben Teilen

Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé ist tot. Die weltberühmte Sopranistin starb am frühen Morgen im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in ihrer Heimatstadt Barcelona. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bedauerte auf Twitter die „traurige Nachricht“. dpa