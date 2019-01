später lesen Olympiasiegerin Vogel kandidiert für den Erfurter Stadtrat Teilen

Die querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel will in die Politik. Die 28-Jährige wird für die CDU für den Stadtrat in Erfurt bei den Thüringer Kommunalwahlen am 26. Mai kandidieren. dpa