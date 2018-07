später lesen Özils Vater kritisiert DFB-Teammanager Bierhoff Teilen

Nach der viel diskutierten Äußerung von Oliver Bierhoff zu Mesut Özil hat dessen Vater Mustafa Özil den DFB-Teammanager scharf kritisiert. Diese Aussage sei - so wörtlich - eine Frechheit und diene nur dazu, die eigene Haut zu retten, so Özil senior zur „Bild am Sonntag“. dpa