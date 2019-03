später lesen Österreichs Regierung prüft Auflösung der „Identitären“ Teilen

Nach einer Spende des mutmaßlichen Attentäters von Christchurch an die österreichische „Identitäre Bewegung“ prüft die Regierung in Wien die Auflösung der rechten Organisation. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz an. dpa