Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Bundesinnenminister Horst Seehofer vor der Umsetzung seiner Pläne zur Zurückweisung von Migranten gewarnt. Wenn Deutschland an seinen Grenzen entsprechende Maßnahmen ergreife, werde Österreich „notgedrungenerweise“ auch handeln, sagte er am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. dpa