später lesen Österreich: Lawine reißt Deutsch-Australier in den Tod Teilen

Twittern







Vor den Augen seiner Eltern und seines Bruders ist ein 16-Jähriger Deutsch-Australier beim Skifahren in Österreich von einer Lawine verschüttet worden und ums Leben gekommen. Die Familie war in St. Anton am Arlberg abseits der Pisten unterwegs und kam dann nicht weiter. dpa