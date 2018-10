später lesen Obdachloser bei Polizeieinsatz in Bad Oldesloe erschossen Teilen

Bei einem Einsatz in Schleswig-Holstein hat ein Polizeibeamter einen jungen Obdachlosen erschossen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 22-Jährigen Deutschen. Er starb noch am Ort des Geschehens in Bad Oldesloe, dort wurde unter anderem auch ein Messer mit einer Klingenlänge von 18 Zentimetern gefunden. dpa