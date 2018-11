später lesen Obdachlose dürfen nicht in Berliner U-Bahnhöfen übernachten Teilen

In den kommenden Nächten wird es richtig kalt in Berlin - aber in den U-Bahnhöfen der Hauptstadt dürfen Obdachlose nicht übernachten. Die Suche nach Ersatzräumen für die bisherigen Kältebahnhöfe ist bisher ohne Erfolg geblieben. dpa