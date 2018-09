später lesen Obama und Bush würdigen McCain - Trump spielt Golf Teilen

Bei der zentralen Trauerfeier in Washington haben die früheren US-Präsidenten Barack Obama und George W. Bush den verstorbenen Senator John McCain gewürdigt. „Er hat uns zu besseren Präsidenten gemacht, so wie er den Senat besser gemacht hat, so wie er dieses Land besser gemacht hat“, sagte Obama in der Nationalen Kathedrale. dpa