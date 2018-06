später lesen OAS lehnt Familientrennung an US-Grenze ab Teilen

Die Organisation Amerikanischer Staaten hat sich in einer abgeschwächten Resolution gegen die Trennung von Migrantenfamilien an der US-Grenze ausgesprochen. Die US-Regierung solle die angekündigten Maßnahmen, die Familien wieder zusammenzubringen, möglichst schnell umsetzen, hieß es in dem verabschiedeten Papier. dpa