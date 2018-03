später lesen Nordkoreas Machthaber will Annäherung mit Süden vorantreiben Teilen

Trotz des Konflikts um das Atomprogramm seines Landes will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Annäherung an Südkorea fortsetzen. Bei Gesprächen mit Sondergesandten aus Südkorea in Pjöngjang sei bei der Frage eines Treffens mit Präsident Moon Jae In eine „zufriedenstellende Vereinbarung“ getroffen worden, berichteten die staatlichen nordkoreanischen Medien - ohne Details zu nennen. Kim habe Anweisungen gegeben, „praktische Schritte“ dafür zu unternehmen, hieß es gestern lediglich. Kim hatte am Rande der Olympischen Winterspiele in Südkorea eine Einladung an Moon übermitteln lassen. dpa