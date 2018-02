später lesen Nordkoreas Machthaber lädt südkoreanischen Präsidenten ein Teilen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will trotz seines harten Kurses im Konflikt um sein Atomprogramm so bald wie möglich Südkoreas Präsidenten Moon Jae In treffen. Kims Schwester Kim Yo Jong habe Moon in Seoul mündlich eine Einladung überbracht, teilte das Präsidialamt mit. Ein Besuch in Pjöngjang könne „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ erfolgen. Moon, der von Nordkorea einen Verzicht auf sein Atomprogramm fordert, reagierte zurückhaltend: „Lassen Sie uns in Zukunft die nötigen Bedingungen dafür schaffen“, wurde er zitiert. dpa