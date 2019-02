später lesen Nordkorea fordert im Atomstreit Entgegenkommen der USA Teilen

Nordkorea will sich Medienberichten zufolge im Konflikt um sein Atomwaffenprogramm nur dann weiter bewegen, wenn die USA zu größeren Kompromissen bereit sind. Nordkorea bewege sich nur so viel, wie sich die USA bewegen, schrieb die in Japan erscheinende pro-nordkoreanische Zeitung „Choson Sinbo“. dpa