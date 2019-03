später lesen Nordirland holt zweiten Sieg in deutscher EM-Quali-Gruppe Teilen

Nordirland hat vorerst die Tabellenführung in der deutschen EM-Qualifikationsgruppe C übernommen. Die Mannschaft von Trainer Michael O'Neill setzte sich am Abend in Belfast mit 2:1 gegen Weißrussland durch. dpa