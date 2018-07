später lesen Nord Stream 2 startet Rohrverlegung für Ostseepipeline Teilen

Twittern







Der Pipelinebauer Nord Stream 2 hat mit der Verlegung der ersten Rohre für die umstrittene Ostseepipeline begonnen. Das Verlegeschiff „Castoro 10“ begann in der Nacht an der Anlandestelle bei Lubmin am Greifswalder Bodden mit den Arbeiten. dpa